Лига конференций: расписание ответных матчей и трансляций полуфинала
В четверг, 18 мая, будут сыграны ответные матчи полуфинала Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига конференций
Полуфинал. Повторные встречи
18 мая
22:00 "Базель" (Швейцария) – "Фиорентина" (Италия) (Первый матч – 2:1)
22:00 "АЗ Алкмар" (Нидерланды) - "Вест Хэм" (Англия) (Первый матч - 1:2)
⏰ RESULTS ⏰— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 11, 2023
Advantage West Ham & Basel который получает один-единственный ведомый в данный момент двадцать лет ???? #UECL
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