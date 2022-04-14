Лига конференций: расписание ответных матчей и трансляций четвертьфинала
В четверг, 14 апреля, будут сыграны ответные матчи четвертьфинала Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Трансляции будут доступны на медиасервисе Megogo.
Лига конференций
Четвертьфинал
13 апреля
19:45 ПСВ (Нидерланды) – "Лестер" (Англия)
Первый матч – 0:0
22:00 "Рома" (Италия) – "Буде-Глимт" (Норвегия)
Первый матч – 1:2
22:00 "Славия" (Чехия) - "Фейеноорд" (Нидерланды)
Первый матч – 3:3
22:00 ПАОК (Греция) – "Марсель" (Франция)
Первый матч – 1:2
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