Лига конференций: расписание ответных матчей и трансляций четвертьфинала

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Трансляции будут доступны на медиасервисе Megogo.



Лига конференций



Четвертьфинал



13 апреля

19:45 ПСВ (Нидерланды) – "Лестер" (Англия)



Первый матч – 0:0

22:00 "Рома" (Италия) – "Буде-Глимт" (Норвегия)



Первый матч – 1:2

Первый матч – 3:3Первый матч – 1:2

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