Лига конференций: расписание матчей и трансляций полуфинала
В четверг, 5 мая, будут сыграны ответные полуфинальные матчи Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Все матчи будет транслировать Megogo.
Лига конференций
Полуфинал
5 мая
22:00 "Марсель" (Франция) - "Фейеноорд" (Нидерланды) (Первый матч - 2:3)
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