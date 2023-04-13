Лига конференций: расписание матчей и трансляций четвертьфинала
В четверг, 13 апреля, будут сыграны первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Транслятором всех матчей является Megogo.
Лига конференций
Четвертьфинал. Первые матчи
13 апреля
19:45 "Гент" (Бельгия) - "Вест Хэм" (Англия)
22:00 "Андерлехт" (Бельгия) – "АЗ Алкмар" (Нидерланды)
22:00 "Базель" (Швейцария) - "Ницца" (Франция)
22:00 "Лех" (Польша) - "Фиорентина" (Италия)
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