Лига конференций: расписание матчей и трансляций 20 апреля
В четверг, 20 апреля, будут сыграны ответные матчи четвертьфинала Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Транслятором всех матчей является Megogo.
Лига конференций
Четвертьфинал. Ответные матчи
20 апреля
19:45 "Фиорентина" (Италия) - "Лех" (Польша)
Первый матч – 4:1
19:45 "Андерлехт" (Бельгия) – АЗ (Нидерланды)
Первый матч – 2:0
22:00 "Вест Хэм" (Англия) - "Гент" (Бельгия)
Первый матч – 1:1
22:00 "Ницца" (Франция) - "Базель" (Швейцария)
Первый матч – 2:2
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.47
Покупка 37.47Продажа 38.24
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.66
- Актуальное
- Важное