Лига конференций: расписание матчей 1/16 финала
Сегодня, 23 февраля, будут сыграны ответные матчи 1/16 финала Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Все матчи, кроме встречи "Партизан" - "Шериф", можно посмотреть на Megogo.
Лига конференций
1/16 финала. Повторные матчи
23 февраля
19:45 "Андерлехт" (Бельгия) - "Лудогорец" (Болгария)
19:45 "Днепр-1" (Украина) – АЭК (Ларнака, Кипр)
19:45 "Партизан" (Сербия) – "Шериф" (Молдова)
19:45 "Клуж" (Румыния) - "Лацио" (Италия)
22:00 "Базель" (Швейцария) – "Трабзонспор" (Турция)
22:00 "Гент" (Бельгия) - "Карабах" (Азербайджан)
22:00 "Лех" (Польша) - "Буде\Глимт" (Норвегия)
22:00 "Фиорентина" (Италия) - "Брага" (Португалия)
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