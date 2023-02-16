Лига конференций: расписание матчей 1/16 финала
В четверг, 16 февраля, стартует плей-офф раунд Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матчи можно посмотреть на медиасервисе Megogo.
Лига конференций
1/16 финала
16 февраля
19:45 "Брага" (Португалия) – "Фиорентина" (Италия)
19:45 "Буде\Глимт" (Норвегия) - "Лех" (Польша)
19:45 "Карабах" (Азербайджан) - "Гент" (Бельгия)
19:45 "Трабзонспор" (Турция) – "Базель" (Швейцария)
22:00 "АЭК Ларнака" (Кипр) - "Днепр-1" (Украина)
22:00 "Лацио" (Италия) - "Клуж" (Румыния)
22:00 "Лудогорец" (Болгария) - "Андерлехт" (Бельгия)
22:00 "Шериф" (Молдова) – "Партизан" (Сербия)
We're back this week ???? #UECL pic.twitter.com/4sjUZ3SaYP— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 13, 2023
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