Лига конференций: определились все участники группового этапа. С кем может сыграть "Заря"
В четверг, 31 августа, были определены все участники группового этапа Лиги конференций 2023/24
Об этом сообщает Еcпресо.TV.
Украину в Лиге конференций презентует луганская "Заря", которая при жеребьевке окажется в третьей корзине. Наша команда получит в соперники по одной команде из первой, второй и четвертой корзины.
"Заря" точно не сыграет против "Генка" (Бельгия), "Астаны" (Казахстан), "Бешикташа" (Турция), ГИКа (Финляндия), "Легии" (Польша), "Спартак" Трнавы" (Словакия) и "Олимпии" Любляна (Словения).
Жеребьевка состоится сегодня, 1 сентября.
Все участники Лиги конференций 2023/24
Корзина 1: "Айнтрахт" (Германия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Брюгге" (Бельгия), АЗ (Нидерланды), "Гент" (Бельгия), "Фенербахче" (Турция), "Лилль" (Франция), "Ференцварош" (Венгрия)
Корзина 2: ПАОК (Греция), "Слован" Братислава (Словакия), "Маккаби" Тель-Авив (Израиль), "Виктория" Пльзень (Чехия), "Астон Вилла" (Англия), "Лудогорец" (Болгария), "Фиорентина" (Италия), "Буде-Глимт" (Норвегия).
Корзина 3 : "Генк" (Бельгия), "Заря" (Украина), "Астана" (Казахстан), "Бешикташ" (Турция), ИК (Финляндия), "Легия" (Польша), "Спартак" Трнава (Словакия), "Олимпия" Любляна (Словения).
Корзина 4: "Зриньские" (Босния и Герцеговина), "Клаксвик" (Фарерские острова), "Абердин" (Дания), "Колдовачки" (Сербия), "Лугано" (Швейцария), "Брейдаблик" (Исландия), "Норшеланн"(Дания), "Балкани" (Косово).
Украина в еврокубках 2023/24
Донецкий "Шахтер" сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов. "Горняки" оказались в группе H и сразятся за выход в плей-офф с каталонской "Барселоной", португальским "Порту" и бельгийским "Антверпеном".
Киевское "Динамо", СК "Днепр-1" и полтавская "Ворскла" не преодолели квалификацию.
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