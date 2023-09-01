Лига конференций: определились все участники группового этапа. С кем может сыграть "Заря"

Об этом сообщает Еcпресо.TV.

Украину в Лиге конференций презентует луганская "Заря", которая при жеребьевке окажется в третьей корзине. Наша команда получит в соперники по одной команде из первой, второй и четвертой корзины.

"Заря" точно не сыграет против "Генка" (Бельгия), "Астаны" (Казахстан), "Бешикташа" (Турция), ГИКа (Финляндия), "Легии" (Польша), "Спартак" Трнавы" (Словакия) и "Олимпии" Любляна (Словения).

Жеребьевка состоится сегодня, 1 сентября.

Все участники Лиги конференций 2023/24

Корзина 1: "Айнтрахт" (Германия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Брюгге" (Бельгия), АЗ (Нидерланды), "Гент" (Бельгия), "Фенербахче" (Турция), "Лилль" (Франция), "Ференцварош" (Венгрия)

Корзина 2: ПАОК (Греция), "Слован" Братислава (Словакия), "Маккаби" Тель-Авив (Израиль), "Виктория" Пльзень (Чехия), "Астон Вилла" (Англия), "Лудогорец" (Болгария), "Фиорентина" (Италия), "Буде-Глимт" (Норвегия).

Корзина 3 : "Генк" (Бельгия), "Заря" (Украина), "Астана" (Казахстан), "Бешикташ" (Турция), ИК (Финляндия), "Легия" (Польша), "Спартак" Трнава (Словакия), "Олимпия" Любляна (Словения).

Корзина 4: "Зриньские" (Босния и Герцеговина), "Клаксвик" (Фарерские острова), "Абердин" (Дания), "Колдовачки" (Сербия), "Лугано" (Швейцария), "Брейдаблик" (Исландия), "Норшеланн"(Дания), "Балкани" (Косово).

Украина в еврокубках 2023/24

Донецкий "Шахтер" сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов. "Горняки" оказались в группе H и сразятся за выход в плей-офф с каталонской "Барселоной", португальским "Порту" и бельгийским "Антверпеном".

Киевское "Динамо", СК "Днепр-1" и полтавская "Ворскла" не преодолели квалификацию.