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Лига конференций: определились полуфинальные пары турнира

21 апреля, 2023 пятница
02:31
Спорт

В четверг, 20 апреля, были сыграны ответные матчи четвертьфинала Лиги конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В полуфинале Лиги конференций итальянская "Фиорентина" сыграет против швейцарского "Базеля". Нидерландский "АЗ Алкмар" ждет противостояние с английским "Вест Хэмом".

Матчи пройдут 11 и 18 мая.

Читайте также, кто сыграет в полуфинале Лиги Европы!

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