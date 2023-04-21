Лига конференций: определились полуфинальные пары турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В полуфинале Лиги конференций итальянская "Фиорентина" сыграет против швейцарского "Базеля". Нидерландский "АЗ Алкмар" ждет противостояние с английским "Вест Хэмом".

Матчи пройдут 11 и 18 мая.

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