Лига конференций: кто и когда сыграет в финале турнира
В финале Лиги конференций в этом году сыграют итальянская "Фиорентина" и английский "Вест Хэм"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Финал Лиги конференций, где сыграют "Вест Хэм" и "Фиорентина", состоится 7 июня.
Лига конференций
Полуфинал. Повторные встречи
18 мая
"Базель" (Швейцария) – "Фиорентина" (Италия) 1:3
Голы: Амдуни, 55 - Гонсалес, 35, 72, Барак, 120+9
Первый матч – 2:1
"АЗ Алкмар" (Нидерланды) – "Вест Хэм" (Англия) 0:1
Гол: Форнальс, 90+4
Первый матч – 1:2
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