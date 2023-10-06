Лига конференций: Как выглядит турнирная таблица после победы "Зари" над "Брейдабликом"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Во 2-м туре группового раунда "Заря" в Рейкьявике обыграла "Брейдаблик" со счетом 1:0, набрала 4 очка и вышла на второе место в турнирной таблице. Исландцы не имеют ни одного пункта и занимают четвёртую позицию.

В другом матче 5 октября бельгийский "Гент" одолел израильский "Маккаби" - 2:0 - и с 4 пунктами вышел на первую позицию благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Клуб Тель-Авива имеет 3 очка и расположился на третьем месте.

Как "Заря" стартовала в Лиге конференций

21 сентября в Люблине "Заря" сыграла вничью 1:1 с "Гентом" , а "Маккаби" на своем поле обыграл "Брейдаблик" - 3:2.

Следующую встречу в Лиге конференций "Заря" проведет 26 октября в гостях против "Маккаби", а "Гент" будет принимать "Брейдаблик".

"Заря" начала нынешний еврокубковый сезон в Лиге Европы, где в плей-офф квалификации уступила чешской "Славии" - 0:2, 2:1.

Фото: uefa.com