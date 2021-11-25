Лига конференций: как выглядит таблица группы "Зари" после позорного поражения в матче с "Ромой"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



После 5 матчей луганская "Заря" набрала 6 баллов и занимает третье место. Украинцы упустили шансы на плей-офф Лиги конференций. Вторая позиция у итальянской "Ромы", у "волков" 10 набранных пунктов. "Бодо-глимт" сенсационно возглавляет группу C с 11 очками.



У болгарского ЦСКА – 1 набранный пункт и последнее место.



В 6-м туре "Заря" сыграет против "Бодо-Глимта" в Запорожье. Матч состоится 9 декабря. Прямая трансляция на Мегого.





25 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" разгромно уступила итальянским "Роме".

В 5-м туре группового раунда Лиги Европы английский "Вест Хэм" победил венский "Рапид".