Лига конференций: как выглядит таблица группы "Зари" после позорного поражения в матче с "Ромой"
Луганская "Заря" потеряла шансы на выход из группы после того, как проиграла итальянской "Роме" в Лиге конференций
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
После 5 матчей луганская "Заря" набрала 6 баллов и занимает третье место. Украинцы упустили шансы на плей-офф Лиги конференций. Вторая позиция у итальянской "Ромы", у "волков" 10 набранных пунктов. "Бодо-глимт" сенсационно возглавляет группу C с 11 очками.
У болгарского ЦСКА – 1 набранный пункт и последнее место.
В 6-м туре "Заря" сыграет против "Бодо-Глимта" в Запорожье. Матч состоится 9 декабря. Прямая трансляция на Мегого.
- 25 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" разгромно уступила итальянским "Роме".
- В 5-м туре группового раунда Лиги Европы английский "Вест Хэм" победил венский "Рапид".
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