Лига конференций: как выглядит таблица группы "Зари" после первой победы

После 3 матчей "Бодо-Глимт" сенсационно возглавил группу C с 7 баллами. Итальянская "Рома" с двумя победами идет второй. Третья позиция теперь у луганской "Зари", которая получила первые три очка в этом сезоне ЛК. У болгарского ЦСКА - 1 набранный пункт и последнее место.



В 4-м туре "Заря" сыграет против ЦСКА уже в Украине. Матч состоится 4 ноября. Начало в 19:45.



Победа "Зари" над ЦСКА - первая среди украинских команд на групповых этапах еврокубков в этом сезоне. "Динамо" и "Шахтер" еще не выигрывали в Лиге чемпионов.





21 октября в 3-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" победила ЦСКА из Софии.

В другом матче норвежский "Бодо-Глимт" сенсационно разгромил итальянскую "Рому".

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