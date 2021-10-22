Лига конференций: как выглядит таблица группы "Зари" после первой победы
Луганская "Заря" поднялась на третье место в группе C Лиги конференций
После 3 матчей "Бодо-Глимт" сенсационно возглавил группу C с 7 баллами. Итальянская "Рома" с двумя победами идет второй. Третья позиция теперь у луганской "Зари", которая получила первые три очка в этом сезоне ЛК. У болгарского ЦСКА - 1 набранный пункт и последнее место.
В 4-м туре "Заря" сыграет против ЦСКА уже в Украине. Матч состоится 4 ноября. Начало в 19:45.
Победа "Зари" над ЦСКА - первая среди украинских команд на групповых этапах еврокубков в этом сезоне. "Динамо" и "Шахтер" еще не выигрывали в Лиге чемпионов.
- 21 октября в 3-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" победила ЦСКА из Софии.
- В другом матче норвежский "Бодо-Глимт" сенсационно разгромил итальянскую "Рому".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.47
-
EUR
Покупка 30.37Продажа 30.75
- Актуальное
- Важное