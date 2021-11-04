Лига конференций: как выглядит таблица группы "Зари" после 4-го тура
Луганская "Заря" занимает третью позицию в группе C после 4-го тура Лиги конференций
После 4 матчей луганская "Заря" набрала 6 баллов и занимает третье место. Вторая позиция у итальянской "Ромы", у "волков" 7 набранных пунктов. "Бодо-Глимт" сенсационно возглавляет группу C с 8 очками.
У болгарского ЦСКА – 1 набранный пункт и последнее место.
В 5-м туре "Заря" сыграет против "Ромы" в Риме. Матч состоится 25 ноября. Начало в 22:00.
- 4 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" победила софийский ЦСКА.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.14
Покупка 26.14Продажа 26.36
-
EUR
Покупка 30.13Продажа 30.5
- Актуальное
- Важное