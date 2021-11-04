Лига конференций: как выглядит таблица группы "Зари" после 4-го тура

После 4 матчей луганская "Заря" набрала 6 баллов и занимает третье место. Вторая позиция у итальянской "Ромы", у "волков" 7 набранных пунктов. "Бодо-Глимт" сенсационно возглавляет группу C с 8 очками.



У болгарского ЦСКА – 1 набранный пункт и последнее место.



В 5-м туре "Заря" сыграет против "Ромы" в Риме. Матч состоится 25 ноября. Начало в 22:00.





4 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" победила софийский ЦСКА. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb