Лига конференций: как выглядит таблица группы "Зари" после 2-го тура
После 2-го тура группового этапа Лиги конференций "Заря" занимает в таблице группы C последнее место
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Луганская команда играет в группе C. "Заря" после поражения "Роме" (0: 3) и "Бодо-Глимт" (1: 3) в 1-м туре, имеет 0 баллов и занимает в таблице группы C последнее место .
Итальянская "Рома" с двумя победами идет первой. Следом - норвежский "Бодо-Глимт", у них 4 балла. Третья позиция у болгарского ЦСКА - 1 набранный пункт.
В следующем туре "Заря" сыграет против ЦСКА из Софии. Матч состоится 21 октября.
- 30 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" разгромно проиграла итальянской "Роме".
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