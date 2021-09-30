Лига конференций: как выглядит таблица группы "Зари" после 2-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Луганская команда играет в группе C. "Заря" после поражения "Роме" (0: 3) и "Бодо-Глимт" (1: 3) в 1-м туре, имеет 0 баллов и занимает в таблице группы C последнее место .



Итальянская "Рома" с двумя победами идет первой. Следом - норвежский "Бодо-Глимт", у них 4 балла. Третья позиция у болгарского ЦСКА - 1 набранный пункт.



В следующем туре "Заря" сыграет против ЦСКА из Софии. Матч состоится 21 октября.





30 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" разгромно проиграла итальянской "Роме".

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