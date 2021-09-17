Лига конференций: как выглядит таблица группы "Зари" после 1-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В этом году фанаты впервые могут следить за вновь турниром УЕФА - Лига конференций. В групповом раунде будут соревноваться 32 команды, которые разделены на восемь групп.



Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.



После этого состоятся традиционные стадии плей-офф - 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.



Украина на турнире представляет лишь "Заря". "Колос" и "Ворскла" не преодолели квалификацию.



Луганская команда играет в группе C. "Заря" после поражения (1: 3) в 1-м туре занимает в таблице третье место.



Итальянская "Рома", которая забила болгарском ЦСКА 5 голов, идет первой. Следом - норвежский "Бодо-Глимт", который победил "Зарю".



В следующем туре "Заря" сыграет против "Ромы". Матч состоится 30 сентября.





16 сентября во 1-м туре Лиги конференций луганская "Заря" проиграла норвежскому "Бодо-Глимт".

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