Лига конференций: как выглядит таблица группы "Днепра-1" после выхода украинцев в плей-офф
Украинский СК "Днепр-1" впервые в истории сыграет в плей-офф раунда Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Лиге конференций днепряне соревнуются в группе E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).
После 5-го тура нидерландцы возглавляют квартет с 12 баллами. Следом идет "Днепр-1", у украинцев 10 набранных пунктов. "Аполлон" с 4 баллами идет третьим. "Вадуц" – четвертый – 2 очка.
После матча "Днепр-1" гарантировал себе место в плей-офф Лиги конференций. Для СК это дебютный сезон в еврокубках.
В заключительном туре группового этапа "Днепр-1" сыграет против АЗ. Матч пройдет 3 ноября.
- 27 октября матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между АЭК из Ларнаки и киевским "Динамо" завершился результативной ничьей.
- В Лиге конференций СК "Днипро-1" победил киприотский "Аполлон" со счетом 1:0.
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