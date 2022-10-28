Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Лиге конференций днепряне соревнуются в группе E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).

После 5-го тура нидерландцы возглавляют квартет с 12 баллами. Следом идет "Днепр-1", у украинцев 10 набранных пунктов. "Аполлон" с 4 баллами идет третьим. "Вадуц" – четвертый – 2 очка.

После матча "Днепр-1" гарантировал себе место в плей-офф Лиги конференций. Для СК это дебютный сезон в еврокубках.

В заключительном туре группового этапа "Днепр-1" сыграет против АЗ. Матч пройдет 3 ноября.

27 октября матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между АЭК из Ларнаки и киевским "Динамо" завершился результативной ничьей.

В Лиге конференций СК "Днипро-1" победил киприотский "Аполлон" со счетом 1:0.

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