Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч "Днепра-1" против "Аполлона" закончился победой украинцев со счётом 3:1. В Лиге конференций днепряне соревнуются в группе E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).

После 2-го тура нидерландцы с 6 очками возглавляют квартет. Следом идет "Днепр-1", у украинцев 3 балла. "Аполлон" и "Вадуц" на прошлой неделе сыграли вничью.

В 3-м туре "Днепр-1" встретится с "Вадуцем". Матч состоится 6 октября.

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