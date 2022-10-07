Лига конференций: как выглядит таблица группы "Днепра-1" после 3-го тура
Украинский СК "Днепр-1" занимает второе место в группе E после 3-го тура Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Лиге конференций днепряне соревнуются в группе E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).
После 3-го тура нидерландцы возглавили квартет с 9 баллами. Следом идет "Днепр-1", у украинцев 4 набранных пункта. "Аполлон" с 1 баллом идет последним. "Вадуц" – третий – 2 очка.
- 6 октября в 3-м туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" уступило французскому "Ренну".
- В Лиге конференций украинский СК "Днепр-1" сыграл вничью с лихтенштейнским "Вадуцем".
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