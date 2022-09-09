Лига конференций: как выглядит таблица группы "Днепра-1" после 1-го тура
После поражения в матче 1-го тура Лиги конференций, украинский СК "Днепр-1" занимает последнее место в группе Е
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Лиге конференций днепряне соревнуются в группе E. Среди соперников СК "Днепр-1": АЗ (Нидерланды), "Аполлон" (Кипр), "Вадуц" (Лихтенштейн).
После 1-го тура нидерландцы возглавили квартет Е. Следом идут "Аполлон" и "Вадуц", параллельно сыгравшие вничью. "Днепр-1" – последний.
Во 2-м туре "Днепр-1" встретится с "Аполлоном". Матч состоится 15 сентября.
- 8 сентября в 1-м туре группового этапа Лиги конференций "Днепр-1" уступил нидерландский "АЗ Алкмар".
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