Лига конференций: как выглядит итоговая турнирная таблица группы "Зари"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



За 6 матчей луганская "Заря" набрала 7 баллов и заняла в группе C третье место. "Бодо-Глимт" вышел в плей-офф Лиги конференций со второго места и 12 очками.



Победу в квартете одержала итальянская "Рома", у "волков" 13 набранных пунктов. Четвертое место у болгарского ЦСКА, у них 1 балл.



Для всех украинских команд еврокубковый сезон завершился. "Динамо" и "Шахтер" заняли последние места в своих группах в Лиге чемпионов, а "Заря" не смогла выйти в плей-офф Лиги конференций.





9 декабря в заключительном туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" сыграла вничью с норвежским "Бодо-Глимтом".

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