Об этом сообщает Еспресо.TV.

Начало трансляции жеребьевки Лиги конференций запланировано на 15:15. Транслятором события станет Megogo и официальный сайт УЕФА.

Единственный представитель Украины в ЛК в этом году – СК "Днепр-1", вылетевших в этот турнир по квалификации Лиги Европы. На жеребьевке украинцы будут в четвертой корзине, поэтому не уйдут матчей с сильнейшими соперниками.

Групповой турнир пройдет с 8 сентября по 3 ноября.

Жеребьевка Лиги конференций

1-я корзина: "Вильярреал" (Испания), "Базель" (Швейцария), "Славия" Прага (Чехия), АЗ (Нидерланды), "Гент" (Бельгия), "Истанбул" (Турция), "Партизан" ( Сербия), "Вест Хэм" (Англия).

2-я корзина: ЧФР (Румыния), "Мольде" (Норвегия), "Стяуа" (Румыния), "Фиорентина" (Италия), "Кельн" (Германия), "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль), "Аполлон" "(Кипр), "Слован" (Словакия).

3-я корзина: "Ницца" (Франция), "Андерлехт" (Бельгия), "Жальгирис" (Литва), "Аустрия" (Австрия), "Хартс" (Шотландия), "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Сивасспор" (Турция), Вадуц (Лихтенштейн).

4-я корзина: "Днепр-1" (Украина), "Лех" (Польша), "Словацко" (Чехия), "Силькеборг" (Дания), "Юргорден" (Швеция), "Пюник" (Армения), РФШ (Латвия), "Балкани" (Косово).

25 августа во втором матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы СК "Днепр-1" проиграл кипрскому "АЭК Ларнаку" и вылетел из турнира.

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