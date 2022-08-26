Лига конференций: где и когда смотреть жеребьевку турнира, в котором сыграет "Днепр-1"
Сегодня, 26 августа, состоится жеребьевка группового этапа Лиги конференций, в которой сыграет в этом году СК "Днепр-1"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Начало трансляции жеребьевки Лиги конференций запланировано на 15:15. Транслятором события станет Megogo и официальный сайт УЕФА.
Единственный представитель Украины в ЛК в этом году – СК "Днепр-1", вылетевших в этот турнир по квалификации Лиги Европы. На жеребьевке украинцы будут в четвертой корзине, поэтому не уйдут матчей с сильнейшими соперниками.
Групповой турнир пройдет с 8 сентября по 3 ноября.
Жеребьевка Лиги конференций
1-я корзина: "Вильярреал" (Испания), "Базель" (Швейцария), "Славия" Прага (Чехия), АЗ (Нидерланды), "Гент" (Бельгия), "Истанбул" (Турция), "Партизан" ( Сербия), "Вест Хэм" (Англия).
2-я корзина: ЧФР (Румыния), "Мольде" (Норвегия), "Стяуа" (Румыния), "Фиорентина" (Италия), "Кельн" (Германия), "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль), "Аполлон" "(Кипр), "Слован" (Словакия).
3-я корзина: "Ницца" (Франция), "Андерлехт" (Бельгия), "Жальгирис" (Литва), "Аустрия" (Австрия), "Хартс" (Шотландия), "Шэмрок Роверс" (Ирландия), "Сивасспор" (Турция), Вадуц (Лихтенштейн).
4-я корзина: "Днепр-1" (Украина), "Лех" (Польша), "Словацко" (Чехия), "Силькеборг" (Дания), "Юргорден" (Швеция), "Пюник" (Армения), РФШ (Латвия), "Балкани" (Косово).
- 25 августа во втором матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы СК "Днепр-1" проиграл кипрскому "АЭК Ларнаку" и вылетел из турнира.
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