Лига конференций: где и когда смотреть полуфинальные матчи турнира
В четверг, 11 мая, будут сыграны первые полуфинальные матчи Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Транслятором матчей является Megogo.
Лига конференций
Полуфинал. Первые встречи
11 мая
22:00 "Фиорентина" (Италия) - "Базель" (Швейцария)
22:00 "Вест Хэм" (Англия) - "АЗ Алкмар" (Нидерланды)
- 20 апреля в четвертьфинале Лиги Европы английский "Манчестер Юнайтед" оказался слабее испанской "Севильи".
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