Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Динамо" изначально отдало инициативу хозяевам, лишь периодически взрываясь контратаками или единичными комбинациями. Греки доминировали.

В середине второго тайма греки окончательно перехватили инициативу и провели несколько опасных атак, одна из которых закончилась назначением пенальти в ворота "Динамо". Рукой сыграл Сирота. Карательный на 69-й минуте реализовал Пальма.

Лига конференций

3-й квалификационный раунд. Первый матч

10 августа, Салоники (Греция)

"Арис" (Греция) - "Динамо" (Украина) 1:0

"Арис": Хулиан, Феррари, Одубаджо, Фабиано, Монтойя, Джурасек, Жан Жюль, Дарида, Морон, Моберг-Карлссон, Пальма

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Кабаев, Ярмоленко, Буяльский, Бенито

Голы: Пальма, 69

В плей-офф квалификации ЛК "Динамо" в случае победы над "Арисом" сыграет против победителя пары "Бешикташ" (Турция) – "Нефтчи" (Азербайджан). Ответный матч состоится 17 августа.

Как выступают в еврокубках "Шахтер", "Днепр-1" и "Заря"

Украину на групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24 будет представлять "Шахтер". "Днепр-1" не смог преодолеть квалификацию турнира и на втором отборочном раунде уступил греческому "Панатинаикосу" - 1:3, 2:2 .

Вицечемпион Украины продолжит выступления в Лиге Европы, где 10 и 17 августа сыграет в третьем круге квалификации с чешской "Славией". В первом матче "Днепр-1" уступил команде из Праги со счетом 3:0

В случае победы он сыграет в плей-офф Лиги Европы с "Зарей", которая на этом этапе начинает выступления в еврокубках.