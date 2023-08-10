Лига конференций: "Динамо" в первом матче квалификации минимально уступило греческому "Арису"
В четверг, 10 августа, "Динамо" встречалось в Салониках с греческим "Арисом" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций и уступило 1:0
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Динамо" изначально отдало инициативу хозяевам, лишь периодически взрываясь контратаками или единичными комбинациями. Греки доминировали.
В середине второго тайма греки окончательно перехватили инициативу и провели несколько опасных атак, одна из которых закончилась назначением пенальти в ворота "Динамо". Рукой сыграл Сирота. Карательный на 69-й минуте реализовал Пальма.
Лига конференций
3-й квалификационный раунд. Первый матч
10 августа, Салоники (Греция)
"Арис" (Греция) - "Динамо" (Украина) 1:0
"Арис": Хулиан, Феррари, Одубаджо, Фабиано, Монтойя, Джурасек, Жан Жюль, Дарида, Морон, Моберг-Карлссон, Пальма
"Динамо": Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Кабаев, Ярмоленко, Буяльский, Бенито
Голы: Пальма, 69
В плей-офф квалификации ЛК "Динамо" в случае победы над "Арисом" сыграет против победителя пары "Бешикташ" (Турция) – "Нефтчи" (Азербайджан). Ответный матч состоится 17 августа.
Как выступают в еврокубках "Шахтер", "Днепр-1" и "Заря"
Украину на групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24 будет представлять "Шахтер". "Днепр-1" не смог преодолеть квалификацию турнира и на втором отборочном раунде уступил греческому "Панатинаикосу" - 1:3, 2:2 .
Вицечемпион Украины продолжит выступления в Лиге Европы, где 10 и 17 августа сыграет в третьем круге квалификации с чешской "Славией". В первом матче "Днепр-1" уступил команде из Праги со счетом 3:0
В случае победы он сыграет в плей-офф Лиги Европы с "Зарей", которая на этом этапе начинает выступления в еврокубках.
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