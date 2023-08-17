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Лига Конференций: "Динамо" победило "Арис" в серии пенальти

17 августа, 2023 четверг
22:54
Спорт

Киевское "Динамо" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций победило греческий "Арис" в основное и дополнительное время. Также было лучшим в серии пенальти

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Лига конференций

3-й квалификационный раунд. Ответный матч

16 августа

"Динамо" (Украина) – "Арис" (Греция) 2:1 (6:5)

Первый матч – 0:1

Бухарест, "Супербет Арена"

Голы : Волошин, 45, Караваев, 85 – Морон, 39.

Пенальти : Бражко 1:0, Фабиано 1:1, Андриевский 2:1, Менендес 2:1 (вратарь), Диалло 3:1, Рупп 3:2, Перрис 3:2 (вратарь), Феррари 3:3, Бенито 4 :3, Христодулопулос 4:4, Дячук 5:4, Самора 5:5, Дубинчак 6:5, Одубайо 6:5 (выше)

"Динамо" : Бущан, Тимчик (Караваев 82), Дячук, Сирота, Дубинчак, Сидорчук (Бражко 72), Шапаренко (Андриевский 72), Буяльский, Ярмоленко (Перрос 106), Ванат (Бенито 106), Волошин (Диалло 8)

"Арис": Хутесиотис, Монтойя, Фабиано, Одубайо, Феррари, Жюль (Самора 106), Дарида (Пович 75), Джурасек (Рупп 59), Моберг Карлссон (Менендес 59), Морон (Христодулопуль 82)

Предупреждения : Сирота 105, Андриевский 110 – Павичич 80, Пальма 82, Маттарита 89, Одубайо 111

Удаление : Павичич 106 (вторая желтая)

"Динамо" пропустило под занавес первого тайма. На 39-й минуте гол по передаче Луиса Пальмы забил испанец Лорен Морон.

Киевляне смогли отыграться еще до перерыва. На последних секундах из паса Сергея Сидорчука забил Назарий Волошин.

Во втором тайме инициатива полностью принадлежала "Динамо". После нескольких нереализованных моментов забил "джокер" Мирче Луческу Александр Караваев после долгой диагонали Александра Андриевского. Больше голов в основное время не было.

Не было голов и в дополнительные 30 минут, хотя у обеих команд были шансы отличиться.

В серии пенальти лучшими оказались футболисты "Динамо", а особенно вратарь Георгий Бущан, отразивший один пенальти. Теперь в плей-офф квалификации ЛК "Динамо" сыграет против победителя пары "Бешикташ" (Турция) - "Нефтчи" (Азербайджан).

Напомним, что первая встреча закончилась победой греческого "Ариса" со счетом 1:0.

Как выступают в еврокубках "Шахтер", "Днепр-1" и "Заря"

Украину на групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24 будет представлять "Шахтер". "Днепр-1" не смог преодолеть квалификацию турнира и на втором отборочном раунде уступил греческому "Панатинаикосу" - 1:3, 2:2 .

Вицечемпион Украины продолжит выступления в Лиге Европы, где соревнуется в третьем круге квалификации с чешской "Славией". В первом матче "Днепр-1" уступил команде из Праги со счетом 3:0. Ответный матч состоится 17 августа.

В случае победы он сыграет в плей-офф Лиги Европы с "Зарей", которая на этом этапе начинает выступления в еврокубках.

Лига конференций
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