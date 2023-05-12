Лига конференций: "Базель" сенсационно обыграл "Фиорентину" в полуфинале

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Базеля" со счетом 2:1. Единственный гол в ворота швейцарцев забил Артур, выведший "Фиорентину" вперед на 25-й минуте.

Ближе к концу встречи футболисты "Базеля" перевернули ситуацию на поле. На 71-й минуте Энди Диуф сравнял счет, а уже в компенсированное арбитром время Зеки Амдуни принес победу швейцарцам.

Повторная встреча состоится 18 мая в Швейцарии.

Лига конференций

Полуфинал. Первая встреча

11 мая

"Фиорентина" (Италия) – "Базель" (Швейцария) 1:2

Голы Артур, 25 - Диуф, 71, Амдуни, 90+3