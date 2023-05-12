Лига конференций: "Базель" сенсационно обыграл "Фиорентину" в полуфинале
В первой полуфинальной встрече Лиги конференций швейцарский "Базель" сенсационно победил итальянскую "Фиорентину"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Базеля" со счетом 2:1. Единственный гол в ворота швейцарцев забил Артур, выведший "Фиорентину" вперед на 25-й минуте.
Ближе к концу встречи футболисты "Базеля" перевернули ситуацию на поле. На 71-й минуте Энди Диуф сравнял счет, а уже в компенсированное арбитром время Зеки Амдуни принес победу швейцарцам.
Повторная встреча состоится 18 мая в Швейцарии.
Лига конференций
Полуфинал. Первая встреча
11 мая
"Фиорентина" (Италия) – "Базель" (Швейцария) 1:2
Голы Артур, 25 - Диуф, 71, Амдуни, 90+3
- 11 мая первый полуфинал Лиги Европы между туринским "Ювентусом" и испанской "Севильей" закончился вничью.
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