Об этом сообщает Еспресо.TV.

Жеребьевка состоялась в штаб-квартире УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) в Ньоне (Швейцария).

По его итогам в потенциальные соперники "Зари", начавшей борьбу с плей-офф, добрался другой представитель Украины - "Днепр-1". Для того чтобы сыграть с луганским клубом, днепрянам необходимо в третьем квалификационном раунде пройти чешскую "Славию", с которой они сыграют 10 и 17 августа.

Кто выступит от Украины в ЛЧ и Лиге конференций

Украину на групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24 будет представлять "Шахтер". "Днепр-1" не смог преодолеть квалификацию турнира и на втором отборочном раунде уступил греческому "Панатинаикосу" - 1:3, 2:2 .

Еще один представитель Украины – "Динамо" – выступит в Лиге конференций. На третьем квалификационном раунде киевляне 10 и 17 августа сыграют с греческим "Арисом".

Результаты жеребьевки

Лига Европы

Раунд плей-офф

"Славия" (Чехия) / "Днепр-1" (Украина) – "Заря" (Украина)

Матчи состоятся 24 и 31 августа