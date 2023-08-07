Лига Европы: Жеребьевка вывела "Днепр-1" на "Зарю" в плей-офф
В понедельник, 7 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которого "Днепр-1" выходит на "Зарю"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Жеребьевка состоялась в штаб-квартире УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) в Ньоне (Швейцария).
По его итогам в потенциальные соперники "Зари", начавшей борьбу с плей-офф, добрался другой представитель Украины - "Днепр-1". Для того чтобы сыграть с луганским клубом, днепрянам необходимо в третьем квалификационном раунде пройти чешскую "Славию", с которой они сыграют 10 и 17 августа.
Кто выступит от Украины в ЛЧ и Лиге конференций
Украину на групповом раунде Лиги чемпионов 2023/24 будет представлять "Шахтер". "Днепр-1" не смог преодолеть квалификацию турнира и на втором отборочном раунде уступил греческому "Панатинаикосу" - 1:3, 2:2 .
Еще один представитель Украины – "Динамо" – выступит в Лиге конференций. На третьем квалификационном раунде киевляне 10 и 17 августа сыграют с греческим "Арисом".
Результаты жеребьевки
Лига Европы
Раунд плей-офф
"Славия" (Чехия) / "Днепр-1" (Украина) – "Заря" (Украина)
Матчи состоятся 24 и 31 августа
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
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