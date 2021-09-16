Лига Европы: за кого украинцам болеть в турнире
В этом сезоне Лиги Европы не сыграет ни один украинский футбольный клуб
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Клубы из Украины не сыграют в этой Лиге Европы, но мы сможем поддерживать наших футболистов, выступающих за рубежом.
Украинские болельщики с особым интересом наблюдать за матчами лондонского "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, варшавской "Легии" Игоря Харатин, венгерским "Ференцварошем" Александра Зубкова и болгарским "Лудогорца" Игорь Пластун.
Матчи 1-го тура Лиги Европы пройдут уже сегодня.
- Напомним, 15 сентября в 1-м туре группового этапа московский "Спартак" дома проиграл варшавской "Легии".
- "Легия" перед стартовым матчем Лиги Европы против российского "Спартака" разместила в Москве рекламные баннеры.
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