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Лига Европы: список всех команд, сыграющих в четвертьфинале. За кого болеть украинцам

18 мартa, 2022 пятница
06:19
Спорт

В четвертьфинале Лиги Европы сыграют два украинских футболиста - Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

За трофей Лиги Европы продолжают соревноваться испанская "Барселона", итальянская "Аталанта", английский "Вест Гэм", португальская "Брага", немецкие "Айнтрахт" и "Лейпциг", французский "Лион" и шотландский "Рейнджерс".

Украинцы будут поддерживать "Аталанту" и "Вест Хэм". Где играют наши футболисты – Руслан Малиновский и Андрей Ярмоленко.

Жеребьевка состоится уже сегодня, 18 марта. Начало – в 14:30.

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Руслан Малиновский
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