Лига Европы: список всех команд, сыграющих в четвертьфинале. За кого болеть украинцам

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



За трофей Лиги Европы продолжают соревноваться испанская "Барселона", итальянская "Аталанта", английский "Вест Гэм", португальская "Брага", немецкие "Айнтрахт" и "Лейпциг", французский "Лион" и шотландский "Рейнджерс".



Украинцы будут поддерживать "Аталанту" и "Вест Хэм". Где играют наши футболисты – Руслан Малиновский и Андрей Ярмоленко.



Жеребьевка состоится уже сегодня, 18 марта. Начало – в 14:30.

17 марта в 1/8 финала Лиги Европы лондонский "Вест Гэм" победил испанскую "Севилью" благодаря голу Андрея Ярмоленко.