Лига Европы: список всех команд, сыграющих в четвертьфинале. За кого болеть украинцам
В четвертьфинале Лиги Европы сыграют два украинских футболиста - Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
За трофей Лиги Европы продолжают соревноваться испанская "Барселона", итальянская "Аталанта", английский "Вест Гэм", португальская "Брага", немецкие "Айнтрахт" и "Лейпциг", французский "Лион" и шотландский "Рейнджерс".
Украинцы будут поддерживать "Аталанту" и "Вест Хэм". Где играют наши футболисты – Руслан Малиновский и Андрей Ярмоленко.
Жеребьевка состоится уже сегодня, 18 марта. Начало – в 14:30.
- 17 марта в 1/8 финала Лиги Европы лондонский "Вест Гэм" победил испанскую "Севилью" благодаря голу Андрея Ярмоленко.
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