Лига Европы: Состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала турнира
В пятницу, 18 марта, состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Жеребьевка происходила в Ньоне (Швейцария). В процедуре принимали участие испанская "Барселона", итальянская "Аталанта", английский "Вест Хэм", португальская "Брага", немецкие "Айнтрахт" и "Лейпциг", французский "Лион" и шотландский "Рейнджерс".
Во время процедуры посев не использовался, а клубы из одной страны могли встретиться.
В итоге сформировались следующие четвертьфинальные пары:
1. "Лейпциг" - "Аталанта"
2. "Айнтрахт" – "Барселона"
3. "Вест Гэм" - "Лион"
4. "Брага" – "Рейнджерс"
В полуфинале встретятся победители пар 1 и 4, 3 и 2.
Матчи 1/4 финала пройдут 7 и 14 апреля. Финал запланирован на 18 мая в Севилье (Испания).
- Напомним, 18 марта состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.
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