Лига Европы: Состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Жеребьевка происходила в Ньоне (Швейцария). В процедуре принимали участие испанская "Барселона", итальянская "Аталанта", английский "Вест Хэм", португальская "Брага", немецкие "Айнтрахт" и "Лейпциг", французский "Лион" и шотландский "Рейнджерс".

Во время процедуры посев не использовался, а клубы из одной страны могли встретиться.

В итоге сформировались следующие четвертьфинальные пары:



1. "Лейпциг" - "Аталанта"



2. "Айнтрахт" – "Барселона"



3. "Вест Гэм" - "Лион"



4. "Брага" – "Рейнджерс"



В полуфинале встретятся победители пар 1 и 4, 3 и 2.

Матчи 1/4 финала пройдут 7 и 14 апреля. Финал запланирован на 18 мая в Севилье (Испания).

Напомним, 18 марта состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

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