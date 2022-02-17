Лига Европы: "Шериф" Вернидуба сенсационно победил португальский клуб в Молдове

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Встреча в молдовском Тирасполе сенсационно завершилась победой хозяев. "Шериф" забил два мяча в ворота "Браги". Португальских фанатов расстроили Себастьен Тиль и Адама Траоре.



Украинский тренер Юрий Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020 года. Выиграл титул чемпиона Молдовы и сумел пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов, где обыграл "Реал", дважды сыграл вничью против "Шахтера" и вышел в плей-офф Лиги Европы.



Под руководством 55-летнего украинца Шериф показал лучший результат в еврокубках в истории.



Лига Европы



Стыковые матчи



17 февраля



"Шериф" (Молдова) - "Брага" (Португалия) 2:0



Голы: Тиль, 43 (пен.), Траоре, 83

В другом матче испанская "Барселона" сыграла вничью с итальянским "Наполи".