Лига Европы: "Шериф" Вернидуба сенсационно победил португальский клуб в Молдове
В первом стыковом матче Лиги Европы молдовский "Шериф" уверенно победил португальскую "Брагу"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Встреча в молдовском Тирасполе сенсационно завершилась победой хозяев. "Шериф" забил два мяча в ворота "Браги". Португальских фанатов расстроили Себастьен Тиль и Адама Траоре.
Украинский тренер Юрий Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020 года. Выиграл титул чемпиона Молдовы и сумел пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов, где обыграл "Реал", дважды сыграл вничью против "Шахтера" и вышел в плей-офф Лиги Европы.
Под руководством 55-летнего украинца Шериф показал лучший результат в еврокубках в истории.
Лига Европы
Стыковые матчи
17 февраля
"Шериф" (Молдова) - "Брага" (Португалия) 2:0
Голы: Тиль, 43 (пен.), Траоре, 83
- В другом матче испанская "Барселона" сыграла вничью с итальянским "Наполи".
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