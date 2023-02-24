Лига Европы: с кем "Шахтер" может сыграть в 1/8 финала
Сегодня, 24 февраля, определились все 16 участников 1/8 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матчах, прошедших вечером 23 февраля, путевки в 1/8 финала Лиги Европы оформили: донецкий "Шахтер", английский "Манчестер Юнайтед", итальянские "Рома" и "Ювентус", немецкие "Унион" и "Байер", испанская "Севилья" и португальский "Спортинг".
В 1/16 финала Лиги Европы не участвовали английский "Арсенал", турецкий "Фенербахче", испанские "Бетис" и "Сосьедад", бельгийский "Юнион Сент-Жиллуа", нидерландский "Фейеноорд", немецкий "Фрайбург" и венгерский "Ференцварош". Эти команды вышли в 1/8 на прямую, как победители групп.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне. Начало в 13.00. Команды делят на сеяных и несеянных. "Шахтер" сыграет именно против кого-то из вышедших в 1/8 финала на прямую.
- 23 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций украинский СК "Днепр-1" не сумел победить киприотский АЕК Ларнака.
- В Лиге Европы донецкий "Шахтер" по пенальти одолел французский "Ренн" и вышел в 1/8 финала.
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