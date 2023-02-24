Лига Европы: с кем "Шахтер" может сыграть в 1/8 финала

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матчах, прошедших вечером 23 февраля, путевки в 1/8 финала Лиги Европы оформили: донецкий "Шахтер", английский "Манчестер Юнайтед", итальянские "Рома" и "Ювентус", немецкие "Унион" и "Байер", испанская "Севилья" и португальский "Спортинг".

В 1/16 финала Лиги Европы не участвовали английский "Арсенал", турецкий "Фенербахче", испанские "Бетис" и "Сосьедад", бельгийский "Юнион Сент-Жиллуа", нидерландский "Фейеноорд", немецкий "Фрайбург" и венгерский "Ференцварош". Эти команды вышли в 1/8 на прямую, как победители групп.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне. Начало в 13.00. Команды делят на сеяных и несеянных. "Шахтер" сыграет именно против кого-то из вышедших в 1/8 финала на прямую.