Лига Европы: результаты жеребьевки группового этапа
Сегодня, 26 августа, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы и своих соперников узнало киевское "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Единственный представитель Украины в ЛЕ в этом году – киевское "Динамо". На жеребьевке украинцы были в первой корзине и ушли от матчей с сильнейшими соперниками. Речь идет о таких клубах, как "Рома", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Лацио", "Брага", "Црвена Звезда" и "Олимпиакос".
В результате киевское "Динамо" оказалось в группе B. Украинцы будут бороться за выход в плей-офф с французским "Ренном", турецким "Фенербахче" и кипрским "АЕК Ларнака".
Групповой турнир пройдет с 8 сентября по 3 ноября.
Результаты жеребьевки Лиги Европы
Группа А
"Арсенал" (Англия), ПСВ (Нидерланды), "Буде/Глимт" (Англия), "Цюрих" (Швейцария)
Группа В
" Динамо" (Киев, Украина), "Ренн" (Франция), "Фенербахче" (Турция), "АЕК Ларнака" (Кипр)
Группа С
"Рома" (Италия), "Лудогорец" (Болгария), "Бетис" (Испания), "ХИК" (Финляндия)
Группа D
"Брага" (Португалия), "Мальме" (Швеция), "Унион" (Германия), "Юнион" (Бельгия)
Группа E
"Манчестер Юнайтед" (Англия), "Реал Сосьедад" (Испания) "Шериф" (Молдова), "Омония" (Кипр)
Группа F
"Лацио" (Италия), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Митьюланн" (Дания), "Штурм" (Австрия)
Группа G
"Олимпиакос" (Греция), "Карабах" (Азербайджан), "Фрайбург" (Германия), "Нант" (Франция)
Группа Н
"Црвена Звезда" (Сербия), "Монако" (Франция), "Ференцварош" (Венгрия), "Трабзонспор" (Турция)
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23 августа "Динамо" проиграло "Бенфике". Команда Мирчи Луческу вылетела из Лиги чемпионов и продолжит выступления на групповом раунде Лиги Европы.
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