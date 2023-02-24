Лига Европы: результаты жеребьевки 1/8 финала

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матчах, прошедших вечером 23 февраля, путевки в 1/8 финала Лиги Европы оформили: донецкий "Шахтер", английский "Манчестер Юнайтед", итальянские "Рома" и "Ювентус", немецкие "Унион" и "Байер", испанский " Севилья" и португальский "Спортинг".

В 1/16 финала Лиги Европы не участвовали английский "Арсенал", турецкий "Фенербахче", испанские "Бетис" и "Сосьедад", бельгийский "Юнион Сент-Жиллуа", нидерландский "Фейеноорд", немецкий "Фрайбург" и венгерский ". Эти команды вышли в 1/8 на прямую, как победители групп.

Поединки 1/8 финала пройдут 9 и 16 марта. Донецкий "Шахтер" во время жеребьевки был несеян. Нашей команде выпал жребий сыграть против нидерландского "Фейеноорда".

Лига Европы

1/8 финала

"Юнион Сент-Жиллуа" (Бельгия) - "Унион" (Берлин, Германия)

"Фенербахче" (Турция) - "Севилья" (Испания)

"Фрайбург" (Германия) – "Ювентус" (Италия)

"Ференцварош" (Венгрия) - "Байер" (Германия)

"Арсенал" (Англия) - "Спортинг" (Португалия)

"Бетис" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Реал Сосьедад" (Испания) - "Рома" (Италия)

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Шахтер" (Украина)