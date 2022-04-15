Лига Европы: результаты всех матчей четвертьфинала

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Лишь один украинский дошел до стадии полуфинала Лиги Европы. Речь идет об вингере "Вест Хэма" Андрее Ярмоленко.



Лига Европы



Четвертьфинал



13 апреля



"Аталанта" (Италия) – "Лейпциг" (Германия) 0:2 (Первый матч – 1:1)



Голы: Нкунку, 18, 87 (пен.)

14 апреля в четвертьфинале Лиги Европы немецкий"Айнтрахт" оказался сильнее испанской "Барселоны".

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(Первый матч – 0:1)Таварнье, 2, 44, Руф, 101 – Кармо, 83(Первый матч – 1:1)Бускетс, 90+1, Депай, 90+11 (пен.) – Костич, 4, 67, Борре, 36(Первый матч – 1:1)Доусон, 38, Райс, 44, Боуэн, 48