Лига Европы: результаты всех матчей четвертьфинала
В полуфинале Лиги Европы "Айнтрахт" сыграет против "Вест Гема", а "Лейпциг" ждет дуэль с "Рейнджерс"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лишь один украинский дошел до стадии полуфинала Лиги Европы. Речь идет об вингере "Вест Хэма" Андрее Ярмоленко.
Лига Европы
Четвертьфинал
13 апреля
"Аталанта" (Италия) – "Лейпциг" (Германия) 0:2 (Первый матч – 1:1)
Голы: Нкунку, 18, 87 (пен.)
"Рейнджерс" (Шотландия) – "Брага" (Португалия) 3:1 (Первый матч – 0:1)
Голы: Таварнье, 2, 44, Руф, 101 – Кармо, 83
"Барселона" (Испания) – "Айнтрахт" (Германия) 2:3 (Первый матч – 1:1)
Голы: Бускетс, 90+1, Депай, 90+11 (пен.) – Костич, 4, 67, Борре, 36
"Лион" (Франция) – "Вест Хэм" (Англия) 0:3 (Первый матч – 1:1)
Голы: Доусон, 38, Райс, 44, Боуэн, 48
- 14 апреля в четвертьфинале Лиги Европы немецкий"Айнтрахт" оказался сильнее испанской "Барселоны".
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