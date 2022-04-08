Лига Европы: результаты всех матчей четвертьфинала
В четверг, 7 апреля, были сыграны первые матчи четвертьфинала Лиги Европы
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Ответные матчи будут сыграны 14 апреля.
Лига Европы
Четвертьфинал
7 апреля
"Лейпциг" (Германия) – "Аталанта" (Италия) 1:1
Голы: Дзаппакоста, 58 (авт.) – Муриэль, 17
"Айнтрахт" (Германия) – "Барселона" (Испания) 1:1
Голы: Кнауфф, 48 – Торрес, 66
"Вест Хэм" (Англия) - "Лион" (Франция) 1:1
Голы: Боуэн, 52 – Ндомбеле, 66
"Брага" (Португалия) – "Рейнджерс" (Шотландия) 1:0
Гол: Руис, 40
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