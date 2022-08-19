Лига Европы: результаты всех матчей четверга
В четверг, 18 августа, были сыграны первые матчи плей-офф раунда квалификации Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига Европы
Плей-офф раунд квалификации. Первые матчи
18 августа
"Днепр-1" (Украина) – "АЭК Ларнака" (Кипр) 1:2
Голы: Сваток, 90 - Альтман, 16, Сваток, 29 (авт.)
Удаление: Сарапий, 90+5
ГИК (Финляндия) – "Силькеборг" (Дания) 1:0
Гол: Браун, 80
Удаление: Чалисир ("Селькеборг"), 69
"Ференцварош" (Венгрия) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия) 4:0
Голы: Ауски, 13, Траоре, 34, 48, Чивич, 90+3
"Аполлон" (Кипр) - "Олимпиакос" (Греция) 1:1
Голы: Янга, 18 – Хван Ин Бом, 29
"Мальме" (Швеция) - "Сивасспор" (Турция) 3:1
Голы: Зейдан, 18, Кристиансен, 37, Мойсандер, 68 – Джеймс, 30
"Пюник" (Армения) - "Шериф" (Молдова) 0:0
"Цюрих" (Швейцария) – "Хартс" (Шотландия) 2:1
Голы: Герреро, 32, Джемаили, 34 – Шенкленд, 22
"Лудогорец" (Болгария) - "Жальгирис" (Литва) 1:0
Гол: Людомирович, 2, автогол
Удаление : Казлаускас ("Жальгирис"), 90+4
"Гент" (Бельгия) – "Омония" (Кипр) 0:2
Голы: Харалампус, 20, Баркер, 76
"Аустрия" (Австрия) – "Фенербахче" (Турция) 0:2
Голы: Кинг, 8, Дурсун, 89
Удаление : Лукас Гальвао ("Аустрия"), 83
- 18 августа в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы СК "Днепр-1" проиграл киприотскому "АЭК Ларнаку".
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