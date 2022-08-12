Лига Европы: результаты всех матчей четверга
В четверг, 11 августа, были сыграны шесть матчей 3-го раунда квалификации Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо .TV.
Вечером 11 августа в 3 раунде квалификации Лиги Европы кипрский АЕК прошел сербский "Партизан" со счетом 4:3 по сумме двух матчей.
В решающем противостоянии за место в групповой стадии ЛЕ киприоты станут соперниками для СК "Днепр-1". Матчи украинцев с клубом Ларнаки состоятся 18 и 25 августа.
Жеребьевка группового раунда Лиги Европы пройдет 26 августа.
Лига Европы
Квалификация. 3-й раунд. Повторные матчи
11 августа
"Партизан" (Сербия) – "АЕК Ларнака" (Кипр) 2:2 (Первый матч – 1:2)
Голы: Гомес, 24, 54 – Дюрчо, 51, Фарай, 57
"Слован" (Словакия) – "Олимпиакос" (Греция) 2:2 (Первый матч – 1:1)
Голы: Шапоньич, 90+4, Грин, 108 - Цинкернагель, 54, Камара, 101
Серия пенальти – 3:4
"Дюделанж" (Люксембург) – "Мальме" (Швеция) 2:2 (Первый матч – 0:3)
Голы: Хаджи, 56, Синани, 61 – Турай, 50, Тойвонен, 52
"Цюрих" (Швейцария) – "Линфилд" (Северная Ирландия) 3:0 (Первый матч – 2:0)
Голы: Авдиджай, 11, 26, Сантини, 84
"Словацко" (Чехия) – "Фенербахче" (Турция) 1:1 (Первый матч – 0:3)
Голы: Шашинка, 58 - Дурсун, 56
ХИК (Финляндия) – "Марибор" (Словения) 1:0 (Первый матч – 2:0)
Гол: Хостика, 54
- 11 августа в 3-м раунде квалификации Лиги конференций луганская "Заря" уступила румынскому "Университету Крайове" и выбыла из еврокубков.
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