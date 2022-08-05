Лига Европы: результаты всех матчей четверга
В четверг, 4 августа, были сыграны семь матчей 3-го раунда квалификации Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига Европы
Квалификация. 3-й раунд
4 августа
"АЭК Ларнака" (Кипр) - "Партизан" (Сербия) 2:1
Голы: Гарсия, 34, Миличевич, 70 – Менику, 18
"Фенербахче" (Турция) – "Словацко" (Чехия) 3:0
Голы: Мор, 17, Линкольн, 45+2, 81
"Мальме" (Швеция) – "Дюделанж" (Люксембург) 3:0
Голы: Телин, 54, Тойвонен, 81, Бирманчевич, 85
"Марибор" (Словения) – ГИК (Финляндия) 0:2
Голы: Броун, 47, Радулович, 64
"Линфилд" (Северная Ирландия) – "Цюрих" (Швейцария) 0:2
Голы: Айегун, 8, Ньонто, 64
"Олимпиакос" (Греция) – "Слован" (Словакия) 1:1
Голы: Эль-Араби, 86 – Грин, 63
"Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Шкупи" (Северная Македония) - 3:1
Голы: Берк, 13 (пен.), Уоттс, 29, О'Нилл, 90+8 - Квен, 77
- 4 августа в 3-м раунде квалификации Лиги конференций луганская "Заря" победила румынскую "Университету Крайову".
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