Лига Европы: результаты всех матчей четверга

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В стыковых матчах Лиги Европы примут участие 16 клубов: 8 обладателей вторых мест в групповом этапе ЛЕ и 8 команд, занявших третье место в Лиге чемпионов.



Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где их уже ждут французские "Лион" и "Монако", немецкие "Айнтрахт" и "Байер", английский "Вест Гэм", московский "Спартак", турецкий "Галатасарай" и сербская "Црвена Звезда".



Ответные матчи сегодняшних поединков состоятся через неделю - 24 февраля.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля.



Лига Европы



Стыковые матчи



17 февраля



"Барселона" (Испания) – "Наполи" (Италия) 1:1



Голы: Торрес, 59 (пен.) – Зелинские, 29



"Зенит" (Россия) – "Реал Бетис" (Испания) 2:3



Голы: Дзюба, 25, Малком, 28 – Родригес, 8, Хосе, 18, Гвардадо, 41



"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Рейнджерс" (Шотландия) 2:4



Голы: Беллингем, 51, Геррейро, 82 – Таварнье, 28 (пен.), Морелос, 41, Ландстрем, 49, Приказа, 54 (авт.)



"Аталанта" – "Олимпиакос" 2:1



Голы: Дьимсити, 60, 63 – Соареш, 16



"Севилья" (Испания) – "Динамо" (Загреб, Хорватия) 3:1



Голы: Ракитич, 13 (пен.), Окампос, 44, Марсьяль, 45+1 – Оршич, 41



"Шериф" (Молдова) – "Брага" (Португалия) 2:0



Голы: Тиль, 43 (пен.), Траоре, 83



"Лейпциг" (Германия) – "Реал Сосьедад" (Испания) 2:2



Голы: Нкунку, 30, Форсберг, 82 (пен.) – Ле Норман, 8, Оярзабаль, 8



"Порту" (Португалия) – "Лацио" (Италия) 2:1



Голы: Мартинес, 37, 49 – Дзакканьи, 23

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