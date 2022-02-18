Лига Европы: результаты всех матчей четверга
Вчера, 17 февраля, прошли первые стыковые матчи Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В стыковых матчах Лиги Европы примут участие 16 клубов: 8 обладателей вторых мест в групповом этапе ЛЕ и 8 команд, занявших третье место в Лиге чемпионов.
Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где их уже ждут французские "Лион" и "Монако", немецкие "Айнтрахт" и "Байер", английский "Вест Гэм", московский "Спартак", турецкий "Галатасарай" и сербская "Црвена Звезда".
Ответные матчи сегодняшних поединков состоятся через неделю - 24 февраля.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля.
Лига Европы
Стыковые матчи
17 февраля
"Барселона" (Испания) – "Наполи" (Италия) 1:1
Голы: Торрес, 59 (пен.) – Зелинские, 29
"Зенит" (Россия) – "Реал Бетис" (Испания) 2:3
Голы: Дзюба, 25, Малком, 28 – Родригес, 8, Хосе, 18, Гвардадо, 41
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Рейнджерс" (Шотландия) 2:4
Голы: Беллингем, 51, Геррейро, 82 – Таварнье, 28 (пен.), Морелос, 41, Ландстрем, 49, Приказа, 54 (авт.)
"Аталанта" – "Олимпиакос" 2:1
Голы: Дьимсити, 60, 63 – Соареш, 16
"Севилья" (Испания) – "Динамо" (Загреб, Хорватия) 3:1
Голы: Ракитич, 13 (пен.), Окампос, 44, Марсьяль, 45+1 – Оршич, 41
"Шериф" (Молдова) – "Брага" (Португалия) 2:0
Голы: Тиль, 43 (пен.), Траоре, 83
"Лейпциг" (Германия) – "Реал Сосьедад" (Испания) 2:2
Голы: Нкунку, 30, Форсберг, 82 (пен.) – Ле Норман, 8, Оярзабаль, 8
"Порту" (Португалия) – "Лацио" (Италия) 2:1
Голы: Мартинес, 37, 49 – Дзакканьи, 23
- 17 февраля в первом стыковом матче Лиги Европы молдавский "Шериф" уверенно победил португальскую "Брагу".
- В другом матче испанская "Барселона" сыграла вничью с итальянским "Наполи" .
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