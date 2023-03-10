Лига Европы: результаты всех матчей 9 марта
В четверг, 9 марта, стартовали первые матчи 1/8 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига Европы
1/8 финала
9 марта
"Байер" (Германия) - "Ференцварош" (Венгрия) 2:0
Голы: Демирбай, 10, Тапсоба, 86
"Рома" (Италия) - "Реал Сосьедад" (Испания) 2:0
Голы: Эль-Шаарави, 13, Кумбулла, 87
"Спортинг" (Португалия) - "Арсенал" (Англия) 2:2
Голы: Инацио, 34, Паулинью, 55 - Салиба, 22, Морита, 62 (авт.)
"Унион" (Германия) - "Унион СЖ" (Бельгия) 3:3
Голы: Юранович, 42, Кнохе, 69, Михель, 89 – Бонифейс, 28, 72, Вертессен, 58
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Бетис" (Испания) 4:1
Голы: Решфорд, 6, Антони, 52, Фернандеш, 58, Вегхорст, 82 – Перес, 32
"Севилья" (Испания) - "Фенербахче" (Турция) 2:0
Голы: Хордан, 56, Ламела, 85
"Шахтер" (Украина) – "Фейеноорд" (Нидерланды) 1:1
Голы: Ракицкий, 79 – Бульяуде, 89
"Ювентус" (Италия) – "Фрайбург" (Германия) 1:0
Гол: Ди Мария, 53
- 9 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграл вничью против нидерландского "Фейеноорда".
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