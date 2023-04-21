Лига Европы: результаты всех матчей 20 апреля
В четверг, 20 апреля, были сыграны ответные матчи четвертьфинала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В полуфинале Лиги Европы испанская "Севилья" сыграет против туринского "Ювентуса". На леверкузенский "Байер" ждет противостояние с итальянской "Ромой".
Матчи пройдут 11 и 18 мая.
Лига Европы
Повторные матчи
20 апреля
"Спортинг" – "Ювентус" 1:1
Голы: Эдвардс 20 (пен.) – Рабио 9
Первый матч – 0:1
"Севилья" – "Манчестер Юнайтед" 3:0
Голы: Эн Несири 8, 81, Баде 47
Первый матч – 2:2
"Рома" – "Фейеноорд" 4:1
Голы: Спинаццола 60, Дибала 89, Эль-Шаарави 101, Пеллегрини 110 – Пайшао 80
Первый матч – 0:1
"Роял Унион СЖ" – "Байер" 1:4
Голы: Терхо 64 – Диаби 2, Баккер 37, Фримпонг 60, Гложек 79
Первый матч – 1:1
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