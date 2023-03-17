Лига Европы: результаты всех матчей 16 марта. Кто вышел в четвертьфинал
В четверг, 16 марта, были сыграны заключительные матчи 1/8 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В четвертьфинале Лиги Европы сыграют "Манчестер Юнайтед", "Фейеноорд", "Севилья", "Ювентус", "Спортинг", "Рома", "Унион СЖ" и "Байер".
Жеребьевка четвертьфинала ЛЕ пройдет сегодня, 17 марта.
Лига Европы
1/8 финала. Повторные матчи
16 марта
"Бетис" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0:1
Гол: Рашфорд, 56
Первый матч – 1:4
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Шахтер" (Украина) 7:1
Голы: Хименес, 9, Кокджу, 24, 38 (пен.), Идрисси, 49, 60, Джаханбахш, 64, Данилу, 67 – Келси, 87
Первый матч – 1:1
"Фенербахче" (Турция) - "Севилья" (Испания) 1:0
Гол: Валенсия, 41 (пен.)
Первый матч – 0:2
"Фрайбург" (Германия) – "Ювентус" (Италия) 0:2
Голы: Влахович, 45 (пен.), Кьеза, 90+5
Первый матч – 0:1
"Арсенал" (Англия) – "Спортинг" (Португалия) 1:1 (Серия пенальти – 3:5)
Голы: Джака, 19 – Гонсалвеш, 82
Первый матч – 2:2
"Сосьедад" (Испания) - "Рома" (Италия) 0:0
Первый матч – 0:2
"Унион Рояль СЖ" (Бельгия) - "Унион" (Германия) 3:0
Голы: Теума, 18, Лазарь, Амани, 63, Лапуссен, 90+4
Первый матч – 3:3
"Ференцварош" (Венгрия) – "Байер" (Германия) 0:2
Голы: Диаби, 3, Адли, 81
Первый матч – 0:2
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