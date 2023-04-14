Лига Европы: результаты всех матчей 13 апреля
В четверг, 13 апреля, были сыграны первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига Европы
Четвертьфинал. Первые матчи
13 апреля
"Фейеноорд" (Нидерланды) – "Рома" (Италия) 1:0
Гол: Виффер, 54
"Байер" (Германия) – "Юнион СЖ" (Бельгия) 1:1
Голы: Вирц, 82 – Бонифасе, 51
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Севилья" (Испания) 2:2
Голы: Забитцер, 14, 21 – Маласия, 84 (авт.), Магвайр, 90+2
"Ювентус" (Италия) – "Спортинг" (Португалия) 1:0
Гол: Гатти, 73
⏰ ???????????????????????????? ⏰— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 13 апреля 2023
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