Лига Европы: результаты всех матчей 1/16 финала
Вчера, 23 февраля, были сыграны ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матчах, прошедших вечером 23 февраля, путевки в 1/8 финала Лиги Европы оформили: донецкий "Шахтер", английский "Манчестер Юнайтед", итальянские "Рома" и "Ювентус", немецкие "Унион" и "Байер", испанская "Севилья" и португальский "Спортинг".
В 1/16 финала Лиги Европы не участвовали английский "Арсенал", турецкий "Фенербахче", испанские "Бетис" и "Сосьедад", бельгийский "Юнион Сент-Жиллуа", нидерландский "Фейеноорд", немецкий "Фрайбург" и венгерский "Ференцварош". Эти команды вышли в 1/8 на прямую, как победители групп.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне. Начало в 13.00. Команды делят на сеяных и несеянных. "Шахтер" сыграет именно против кого-то из вышедших в 1/8 финала на прямую.
Лига Европы
1/16 финала. (Повторные матчи)
23 февраля
"Мидтьюланн" (Дания) - "Спортинг" (Португалия) 0:4 (Первый матч - 1:1)
Голы: Коатес, 21, Педру, 50, 77, Гартенманн, 85 (авт.)
"Монако" (Франция) – "Байер" (Германия) 2:3 (Первый матч – 3:2)
Голы: Бен Эддер, 19 (пен.), Эмболо, 84 – Вирц, 13, Паласиос, 21, Адли, 58
Серия пенальти – 3:5
"Нант" (Франция) – "Ювентус" (Италия) 0:3 (Первый матч – 1:1)
Голы: Ди Мария, 5, 20 (пен.), 78
ПСВ (Нидерланды) – "Севилья" (Испания) 2:0 (Первый матч – 0:3)
Голы: де Йонг, 77, Соареш, 90+5
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Барселона" (Испания) 2:1 (Первый матч – 2:2)
Голы: Фред, 47, Антони, 73 - Левандовски, 18 (пен.)
"Ренн" (Франция) – "Шахтер" (Украина) 2:1 (Первый матч – 1:2)
Голы: Токо Экамби, 52, Салах, 106 – Белосьян, 119 (авт.)
Серия пенальти – 4:5
"Рома" (Италия) – "Зальцбург" (Австрия) 2:0 (Первый матч – 0:1)
Голы: Белотти, 33, Дибала, 40
"Унион" (Германия) – "Аякс" (Нидерланды) 3:1 (Первый матч – 0:0)
Голы: Кнохе, 20, Юранович, 44, Духи, 50 – Кудус, 47
- 23 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций украинский СК "Днепр-1" не сумел победить киприотский АЕК Ларнака.
- В Лиге Европы донецкий "Шахтер" по пенальти одолел французский "Ренн" и вышел в 1/8 финала.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.23
Покупка 39.23Продажа 39.88
-
EUR
Покупка 41.15Продажа 42.07
- Актуальное
- Важное