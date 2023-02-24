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Лига Европы: результаты всех матчей 1/16 финала

24 февраля, 2023 пятница
05:55
Спорт

Вчера, 23 февраля, были сыграны ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матчах, прошедших вечером 23 февраля, путевки в 1/8 финала Лиги Европы оформили: донецкий "Шахтер", английский "Манчестер Юнайтед", итальянские "Рома" и "Ювентус", немецкие "Унион" и "Байер", испанская "Севилья" и португальский "Спортинг".

В 1/16 финала Лиги Европы не участвовали английский "Арсенал", турецкий "Фенербахче", испанские "Бетис" и "Сосьедад", бельгийский "Юнион Сент-Жиллуа", нидерландский "Фейеноорд", немецкий "Фрайбург" и венгерский "Ференцварош". Эти команды вышли в 1/8 на прямую, как победители групп.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне. Начало в 13.00. Команды делят на сеяных и несеянных. "Шахтер" сыграет именно против кого-то из вышедших в 1/8 финала на прямую.

Лига Европы

1/16 финала. (Повторные матчи)

23 февраля

"Мидтьюланн" (Дания) - "Спортинг" (Португалия) 0:4 (Первый матч - 1:1)

Голы: Коатес, 21, Педру, 50, 77, Гартенманн, 85 (авт.)

"Монако" (Франция) – "Байер" (Германия) 2:3 (Первый матч – 3:2)

Голы: Бен Эддер, 19 (пен.), Эмболо, 84 – Вирц, 13, Паласиос, 21, Адли, 58

Серия пенальти – 3:5

"Нант" (Франция) – "Ювентус" (Италия) 0:3 (Первый матч – 1:1)

Голы: Ди Мария, 5, 20 (пен.), 78

ПСВ (Нидерланды) – "Севилья" (Испания) 2:0 (Первый матч – 0:3)

Голы: де Йонг, 77, Соареш, 90+5

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Барселона" (Испания) 2:1 (Первый матч – 2:2)

Голы: Фред, 47, Антони, 73 - Левандовски, 18 (пен.)

"Ренн" (Франция) – "Шахтер" (Украина) 2:1 (Первый матч – 1:2)

Голы: Токо Экамби, 52, Салах, 106 – Белосьян, 119 (авт.)

Серия пенальти – 4:5

"Рома" (Италия) – "Зальцбург" (Австрия) 2:0 (Первый матч – 0:1)

Голы: Белотти, 33, Дибала, 40

"Унион" (Германия) – "Аякс" (Нидерланды) 3:1 (Первый матч – 0:0)

Голы: Кнохе, 20, Юранович, 44, Духи, 50 – Кудус, 47

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