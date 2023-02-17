Лига Европы: результаты всех матчей 1/16 финала
В четверг, 16 февраля, стартовал плей-офф раунд Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига Европы
1/16 финала
16 февраля
"Аякс" (Нидерланды) – "Унион" (Германия) 0:0
"Барселона" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Испания) 2:2
Голы: Алонсо, 50, Рафинья, 76 - Рашфорд, 52, Кунде, 59 (авт.)
"Зальцбург" (Австрия) – "Рома" (Италия) 1:0
Гол: Капальдо, 88
"Шахтер" (Украина) – "Ренн" (Франция) 2:1
Голы: Криськив, 11, Бондаренко, 45+1 (пен.) – Токо Экамби, 59
"Байер" (Германия) - "Монако" (Франция) 2:3
Голы: Диаби, 48, Вирц, 59 - Градецки, 9 (авт.), Диатта, 74, Дисаси, 90+2
"Севилья" (Испания) – ПСВ (Нидерланды) 3:0
Голы: Эн Несири, 45+2, Окампос, 50, Гудель, 55
"Спортинг" (Португалия) - "Митьюланн" (Дания) 1:1
Голы: Коатес, 90+4 - Ашур, 77
"Ювентус" (Италия) – "Нант" (Франция) 1:1
Голы: Влахович, 13 – Бла, 60
- 16 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил французский "Ренн".
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