Лига Европы: результаты полуфинальных матчей 11 мая

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На "Стадио Олимпико" соревновались "Рома" и "Байер", а в Турине "Ювентус" и "Севилья" не смогли определить более сильного на "Альянц Стедиум".

Транслятором матчей является Megogo.

Лига Европы

Полуфинал. Первые встречи

11 мая

"Рома" (Италия) - "Байер" (Германия) 1:0

Гол: Бове, 63

"Ювентус" (Италия) – "Севилья" (Испания) 1:1

Голы: Гатти, 90+7 - Эн Несири, 26