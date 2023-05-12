Лига Европы: результаты полуфинальных матчей 11 мая
В четверг, 11 мая, были сыграны первые полуфинальные матчи Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На "Стадио Олимпико" соревновались "Рома" и "Байер", а в Турине "Ювентус" и "Севилья" не смогли определить более сильного на "Альянц Стедиум".
Транслятором матчей является Megogo.
Лига Европы
Полуфинал. Первые встречи
11 мая
"Рома" (Италия) - "Байер" (Германия) 1:0
Гол: Бове, 63
"Ювентус" (Италия) – "Севилья" (Испания) 1:1
Голы: Гатти, 90+7 - Эн Несири, 26
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