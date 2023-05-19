Лига Европы: результаты ответных матчей полуфинала
В четверг, 18 мая, были сыграны заключительные полуфинальные матчи Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Финал Лиги Европы состоится 31 мая. "Севилья" сыграет против "Ромы".
Лига Европы
Полуфинал. Повторные встречи
18 мая
"Севилья" (Испания) – "Ювентус" (Италия) 2:1
Голы: Сусо, 71, Ламела, 95 - Влахович, 65
Первый матч – 1:1
"Байер" (Германия) – "Рома" (Италия) 0:0
Первый матч – 0:1
- 18 мая в полуфинале Лиги Европы итальянская "Рома" оказалась лучше леверкузенского "Байера".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.13
Покупка 37.13Продажа 37.66
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.07
- Актуальное
- Важное