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Лига Европы: результаты матчей полуфинала

6 мая, 2022 пятница
06:14
Спорт

Вечером 5 мая были сыграны полуфинальные матчи Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Вечером 5 мая в полуфинальных противостояниях "Айнтрахт" оказался сильнее лондонского "Вест Хэма" (3:1 по сумме двух матчей), а "Рейнджерс" сенсационно победил немецкий "Лейпциг" (3:2).

Финал Лиги Европы состоится 18 мая. Матч пройдет на стадионе "Эстадио Рамон Санчес Писхуан" в Севилье.

Лига Европы

Полуфинал

5 мая

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Лейпциг" (Германия) 3:1 (Первый матч – 0:1)

Голы: Тавернье, 19, Камара, 24, Ландстрем, 81 – Кунку, 71

"Айнтрахт" (Германия) – "Вест Гэм" (Англия) 1:0 (Первый матч – 2:1)

Гол: Борре, 26

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Рейнджерс
Вест Хем
Айнтрахт
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