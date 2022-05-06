Лига Европы: результаты матчей полуфинала

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Вечером 5 мая в полуфинальных противостояниях "Айнтрахт" оказался сильнее лондонского "Вест Хэма" (3:1 по сумме двух матчей), а "Рейнджерс" сенсационно победил немецкий "Лейпциг" (3:2).



Финал Лиги Европы состоится 18 мая. Матч пройдет на стадионе "Эстадио Рамон Санчес Писхуан" в Севилье.



Лига Европы



Полуфинал



5 мая



"Рейнджерс" (Шотландия) – "Лейпциг" (Германия) 3:1 (Первый матч – 0:1)



Голы: Тавернье, 19, Камара, 24, Ландстрем, 81 – Кунку, 71

"Айнтрахт" (Германия) – "Вест Гэм" (Англия) 1:0 (Первый матч – 2:1)



Гол: Борре, 26

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