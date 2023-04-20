Лига Европы: расписание всех матчей 20 апреля
В четверг, 20 апреля, будут сыграны ответные матчи четвертьфинала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Транслятором всех матчей является Megogo.
Лига Европы
Четвертьфинал. Ответные матчи
20 апреля
22:00 "Севилья" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Первый матч – 2:2
22:00 "Спортинг" (Португалия) – "Ювентус" (Италия)
Первый матч – 0:1
22:00 "Унион СЖ" (Бельгия) – "Байер" (Германия)
Первый матч – 1:1
Первый матч – 0:1
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